◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（７日・横浜）ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手が貴重な先制打を放った。０―０の３回２死一、二塁の好機で左中間への２点二塁打。「がた（尾形）がヒットで出てくれたので、なんとかホームにかえしたいと積極的にいきました。なんとか打つことができて良かったです！」とニヤリ。９番に入った先発の尾形の三塁内野安打のチャンスメイクに感謝した。４日の楽天戦（横浜）で、