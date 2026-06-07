阪神・才木浩人投手は、予告先発だった７日・楽天戦（甲子園）が雨天中止のため、８日の同カードでスライド登板することになった。楽天戦に登板するのは、２０１８年６月１７日の対戦（当時・楽天生命）以来、約８年ぶり。「打線は強いと思うので、自分の投球ができれば。雨が降ったら仕方がないですけど、別に構えることはない」と口にしていた。チームとしては今季５度目の雨天中止。梅雨の季節で不安定な天候が続くが、６