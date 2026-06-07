◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（７日・東京ドーム）巨人は守備の判断ミスから同点を許した。１―０の５回１死一塁の守備だった。ロッテの９番・ロングが送りバントを試みた打球は小飛球に。ここで三塁の坂本はあえてバウンド捕球し、一塁へ送球した。打者が走者となったため、進塁の義務が生じる一塁走者・友杉は一塁ベースについたまま。つまり送球を受けたダルベックが友杉にタッチしてから一塁ベースを