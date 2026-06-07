◆静岡県高校総体サッカー▽決勝静岡学園２―１浜松開誠館（７日、静岡・エコパスタジアム）決勝が行われ、静岡学園が浜松開誠館を２―１で下して、２年ぶりの優勝を飾った。静学は０―０で折り返した後半３分、ＭＦ小田切颯佑（３年）がＦＫを直接決めて先制。さらに３分後にはＭＦ半田怜也（３年）が追加点を奪った。同２０分に途中出場した浜松開誠館のＭＦ小川煌斗（２年）に１点を返されたが、その後はリードを守り抜