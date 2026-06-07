大阪・読売テレビのバラエティー番組「そこまで言って委員会ＮＰ」（日曜・後１時３０分）が７日、放送され、各界の有識者が個人的ランキングを発表し、そのトップ２をパネリストが予想する「１位と２位を当てまＳＨＯＷ」第１７弾に、元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏が出題者として出演。「ポスト高市にふさわしい次期総裁候補ＴＯＰ５」を発表した。伸晃氏は、カメラ目線でひとり芝居風のハイテンショントークを