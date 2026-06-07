FIFAワールドカップ2026開幕まであと4日。現地6日も事前キャンプ地で練習を行った森保ジャパン。守備の要・冨安健洋選手をハプニングが襲いました。練習場の確保に苦しんでいた日本は、4日目にしてピッチコンディションが整った当初の施設で初練習。足の違和感で別メニュー調整をしていたキャプテンの遠藤航選手が初めて練習場に姿を現しました。チームは、今大会から「5秒以内」の新ルールが課される、スローインからの攻撃を入念