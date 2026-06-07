◇プロ野球 セ・パ交流戦 DeNA-ソフトバンク(7日、横浜スタジアム)ソフトバンク・周東佑京選手がヒット性の当たりを放つも好守に阻まれ、苦笑いを浮かべました。1点を追う5回2アウト1塁、DeNA先発・尾形崇斗投手からセンター右へ痛烈な打球。しかしセンターを守る蝦名達夫選手に最後は左手を伸ばしてランニングキャッチされ、アウトとなりました。1塁を回り2塁を狙っていた周東選手は打球がアウトとなり頭を抱えると、指先で何度も