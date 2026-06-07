ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が打席に入る際の登場曲をサザンオールスターズの「希望の轍」からカントリーのスター、エラ・ラングレーの「チューシン・テキサス」に変更し、打撃が上向きになっている。６日（日本時間７日）のオリオールズ戦で?新曲?で登場し、４打数２安打１打点の活躍でチームを６―４と勝利に導いた。変更を勧めたのはチームメートから愛される外野手のマイルズ・ストローだった。ストローは「彼