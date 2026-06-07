6月7日、東京競馬場で行われた11R・安田記念（G1・3歳上オープン・芝1600m）は、武豊騎乗の8番人気、シックスペンス（牡5・美浦・田中博康）が勝利した。クビ差の2着に7番人気のワールズエンド（牡5・栗東・池添学）と、1番人気のガイアフォース（牡7・栗東・杉山晴紀）が同着で入った。勝ちタイムは1:32.1（良）。2番人気でC.ルメール騎乗、トロヴァトーレ（牡5・美浦・鹿戸雄一）は、9着敗退。【動画】ユタカマジック炸裂！