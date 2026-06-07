【モデルプレス＝2026/06/07】元日向坂46の齊藤京子が6月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。最近の手料理3品を公開した。【写真】28歳元日向坂「上級者の出来栄え」カラスミ・ホタルイカ・タコなど使った手料理3品◆齊藤京子、手料理公開齊藤は「最近のお料理」と記し、手料理3品を公開。上にたくさんかかったカラスミのオレンジ色が鮮やかな「カラスミとホタルイカのパスタ」、ゴロゴロのタコとアボカドが入った「タコとア