北朝鮮の金正恩総書記の実妹で、朝鮮労働党総務部長の金与正氏が6日に発表した談話が注目を集めている。米中首脳会談をめぐり米国側が「北朝鮮の非核化が共通目標として再確認された」と主張したことに反発し、「われわれは誰とも核心主権と安全について論議しない」と強調した。中国の習近平国家主席による8〜9日の訪朝を目前に控えたタイミングだけに、中国に対しても線を引く意図があるのかもしれない。談話で金与正氏は、米国