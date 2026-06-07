タレントの三上悠亜（32）が7日までに自身のインスタグラムを更新。“超レア”な赤いミニ・タンクトップ衣装の台湾ショットを公開した。「台湾のバラエティー番組収録の時の」と、台北市の中龍山とダルントウ山にまたがる116メートルの吊り橋での、赤いミニ・タンクトップ＆デニム姿の写真などをアップ。「自然に触れたり体動かしたりして楽しかったです」とつづり、「赤の衣装珍しい」と、レアな衣装だったことを明かした。