暑さが厳しくなるこれからの季節、おしゃれも快適さも妥協したくないという方に注目してほしいのが、FRAY I.Dの新企画「SUMMER GLOW FUNCTION」です。接触冷感やウォッシャブル、吸水速乾、防シワなど、夏に嬉しい機能性を備えながら、FRAY I.Dらしい洗練されたデザインを実現。毎日のコーディネートを心地よくアップデートしてくれる、機能美あふれるラインアップをご紹介します。 夏を快適にする高機能アイ