◇第76回安田記念芝1600メートル（2026年6月7日東京競馬場）スピードとパワーのハイブリッドコース東京芝1600メートルでマイルの覇を競う「安田記念」は武豊騎乗のシックスペンスが1着入線した。シックスペンスは逃げたワールズエンドをゴール直前で差し切り。定年解散した国枝厩舎から転厩2戦目でうれしいG1初制覇となった。鞍上の武豊は2009年ウオッカ以来17年ぶり、歴代最多タイとなる4度目の安田記念制覇。▼武