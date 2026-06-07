元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が7日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。実家にあった高級品について語った。この日は日本の伝統文化の現場でロケ。長嶋、かまいたちの一行は世界が注目する盆栽を取り扱うお店を訪ねた。「親父がよく盆栽買ってて、結構高い盆栽買ってた」と話し出した長嶋。父・長嶋茂雄さんが所有していたという盆栽があったと説明した。「キャッチボール