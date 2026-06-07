インタビューに応じるエストニアのトゥーリ・ドゥネトン国防次官補バルト3国の一角、エストニアのトゥーリ・ドゥネトン国防次官補は、ロシアと対峙する自国と、中国からの「威嚇の増大」に直面する日本の「脅威認識は同様だ」と述べ、防衛協力の一層の強化を図る意向を示した。7日までに東京都内で共同通信のインタビューに答えた。ドゥネトン氏は5月下旬、日本との防衛当局間協議に出席した。防衛省によると、2国間防衛協力を