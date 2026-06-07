◇交流戦DeNA―ソフトバンク（2026年6月7日横浜）DeNAのドラフト1位・小田康一郎内野手（青学大）が7日、初の1軍昇格を果たした。ソフトバンク戦の試合前練習からチームに合流。前日の2軍戦の試合後に昇格を知らされたといい「いよいよだな、と。すごく楽しみ。結果を残せるかが大事なこと」と力を込めた。ファーム・リーグでは開幕からスタメンで出場を続けるも、長く打率1割台に低迷。しかし「タイミングの取り方を