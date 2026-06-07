俳優の本木雅弘（60）が、6日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。役者としての転機となった作品を明かした。本木は1988年、22歳の時に所属していた人気アイドルグループ、シブがき隊が解散し、俳優の道へと進んだ。MCの加藤浩次が「僕、『シコふんじゃった。』とかすごいイメージあるんですよ。あれは転機になってますか？周防（正行）監督」と質問。「なってると思います。周防監督のは最初は『ファ