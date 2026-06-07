四川省雅安市宝興県〓池溝は世界で初めてジャイアントパンダが科学的に発見された場所であるため、「パンダの故郷」とも呼ばれている。フランス人宣教師のアルマン・ダヴィドが1869年、〓池溝を訪問していた際、地元民家でたまたま白黒模様の「クマ」の毛皮を見つけた。その後、現地の人々によって生きた白黒のクマが届けられた。ダヴィドはこの白黒模様の「クマ」をフランスに持ち帰る予定だったが、残念ながらその「クマ」は途中