６日午前、光市の市道で走行中の普通乗用車がコンクリート壁に衝突する事故があり、車を運転していた男性が死亡しました。光警察署によりますと６日午前8時すぎ光市虹ヶ丘1丁目の市道で下松方面から柳井方面に向け走っていた乗用車が進路右側へ向かって斜行しその後コンクリート壁に衝突しました。この事故で乗用車を運転していた光市虹ヶ丘7丁目に住む67歳の会社員の男性が病院に運ばれましたがおよそ1時間20分後に死