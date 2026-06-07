元ＡＫＢ４８の柏木由紀（３４）が７日、神奈川・川崎市のラゾーナ川崎プラザで、１７日発売の新シングル「シアワセ記念日」の発売記念イベントを開催した。２４年にＡＫＢ４８を卒業後では、初となるソロでのミニライブ。柏木は「１人でフリーライブとかが初めてで緊張しています」と話ながらも「正直、私はこれがやりたくて新曲を出しました。柏木由紀ってバラエティーだけじゃないんだ、歌もやっているんだと。ちょっと歌を