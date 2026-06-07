「広島−オリックス」（７日、マツダスタジアム）広島が二回に、打者一巡の猛攻で４点を先制した。先頭の坂倉が宮国からチーム初安打となる中前打で出塁すると、その後２死満塁で打席には投手の岡本。ここで宮国の制球が定まらず押し出し四球で先制すると、名原も押し出し四球を選んで追加点。続く菊池が左翼線２点適時二塁打を放ち、一挙４得点を奪った。この日は「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」