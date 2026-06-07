６日に東京都内で行われた、女優佐々木希（３８）の１０年ぶりカレンダー「気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり」（ワニブックス）の発売イベントに、同郷秋田出身の女性アナウンサーがＭＣで登場した。フリーの相場詩織アナウンサー（３４）。秋田では知らない人はいない美人として、佐々木がかつて日本テレビ「しゃべくり００７」の秋田県人会特集に出演した際に紹介。「すっごい美人で、かわいいし、性格いいし