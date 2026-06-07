◇男子ゴルフツアーBMWツアー選手権森ビル杯最終日（2026年6月7日茨城県宍戸ヒルズCC＝7431ヤード、パー70）3位から出た岩田寛（45＝JCRファーマ）が4バーディー、2ボギーの69で回り、通算8アンダーで並んだ片岡尚之（28＝ACN）、許竜一（25＝香港）とのプレーオフを制し、24年以来2年ぶり2度目の大会制覇を果たし、国内メジャー2勝目、24年カシオ・ワールド・オープン以来のツアー8勝目を挙げた。優勝インタビューの