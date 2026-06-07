◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（７日・甲子園）楽天は７日の阪神戦が雨天中止となった。ナインは室内練習場などで調整した。同戦の代替試合は８日に、午後６時開始で甲子園で行う。雨天中止に伴って１４日の広島戦（楽天モバイル最強パーク）まで７連戦となる。三木肇監督は「明日ナイターで、その次がホームで移動ゲームになるけれども、天気が相手だし仕方ない部分。我々そういうことも込みで仕事なんで。そ