６月７日の東京９Ｒ・香港ジョッキークラブＴ（芝２０００メートル、３歳上２勝クラス＝８頭立て）は、クリストフ・ルメール騎手が騎乗したゴーラッキー（牡３歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父キタサンブラック）が勝利。単勝１・４倍の１番人気に応えた。好スタートからハナを切ると、息の入らないタフなラップでも直線で後続を突き放し、２着馬に２馬身半差。勝ち時計は１分５７秒９の好タイムをたたき出した。デビューからここま