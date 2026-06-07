東京女子プロレス７日日の後楽園大会で、東京女子プロレスの渡辺未詩（２６）、辰巳リカ（３４）のタッグ「白昼夢」が瑞希、高見汐珠を下し初防衛に成功した。挑戦者組の好連係に苦しめられた白昼夢だが、渡辺が瑞希と高見を前後に持って同時にジャイアントスイングでぶん回すなど、怪力で流れを引き寄せることに成功。最後は渡辺がリフトアップした高見に辰巳がコーナー最上段からヒップアタックを叩き込んで３カウントを奪っ