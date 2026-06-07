じゃがいもをソースで煮る――ちょっと意外な組み合わせですが、これが相性抜群！ほくほくのじゃがいもに、ソースのスパイシーなうまみがじんわりしみて、素朴なのにクセになるおいしさ。ストック食材のじゃがいもだけで手軽に作れるから、もう一品にもおつまみにもぴったりです。『じゃがいものソース煮っころがし』のレシピ材料（2人分）じゃがいも……2個（約300g） 〈A〉水……1カップ ウスターソース……大さじ1 しょうゆ