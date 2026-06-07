【モデルプレス＝2026/06/07】お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウが6月5日、自身のInstagramを更新。自作のオリジナルTシャツを公開した。【写真】47歳人気芸人「難しいのにすごく綺麗」手作りした“理想のTシャツ”◆コカドケンタロウ、自作のオリジナルTシャツ公開コカドは「前から作りたかったオリジナルTシャツを『COTTON TIME』の連載『KOKADO TIME』で作らせて頂きました」とハンドメイドマガジン「COTTON TIME」（主婦