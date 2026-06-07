【モデルプレス＝2026/06/07】タレントの大倉士門が6月5日、自身のInstagramを更新。第1子妊娠中の妻でタレントの“みちょぱ”こと池田美優と鴨川シーワールドを訪れたことを報告し、夫婦ショットを公開した。【写真】第1子妊娠中の27歳モデル「憧れの夫婦」イケメン夫とラブラブ密着◆みちょぱ＆大倉士門、夫婦で鴨川シーワールドへ大倉は「久しぶりに鴨川シーワールドへ」と報告。「水族館フリークの僕にとっても大好きな水族館