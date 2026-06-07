香川県高校総体2026 【香川県高校総体】7日に行われたボクシング男子・女子の階級別の結果は以下の通りです。 〈女子〉優勝■バンタム級尾上なでし子選手（高松工芸高校1年）■ライト級松下咲幸選手（高松工芸高校2年） 〈男子〉優勝■ピン級片山絆選手（高松工芸高校3年）■ライトフライ級仁木雄斗選手（高松南高校2年）インターハイ出場決定■フライ級長谷部海那選手（高松工芸高校1年）インターハイ