◇交流戦ヤクルト―日本ハム（2026年6月7日神宮）ヤクルトの奥川恭伸投手（25）は5回6失点で今季最短タイで降板となった。初回、レイエスに先制2ランを浴びた。5回も清宮幸に適時二塁打され、守備のミスで追加点を奪われると、2死一塁でマルティネスに2ランを浴びた。奥川は今季はここまで2勝4敗、防御率2・92。8試合の先発で、4月9日の阪神戦以来の最短5回降板となった。神宮球場創建100年を記念し、高校野球の名