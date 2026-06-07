「ドジャース９−２エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）ドジャースが一回に打者１２人で９点を奪う猛攻で快勝した。１点を先制された初回に大谷が二塁内野安打で攻撃の口火を切り、続くパヘスが１４号逆転２ラン。点差を６点に広げ、なおも１死二塁の場面で２巡目の大谷が７戦ぶり１１号２ランでリードを７点にした。先発の山本は大量援護を受けて８回２安打４奪三振１失点で６勝目。初回に適時打を許した後は２２連続アウトの