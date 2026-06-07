タレントの三田寛子（60）が7日、自身のインスタグラムを更新。長男の歌舞伎俳優・中村橋之助（30）の妻で、元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の成長ぶりを明かした。「昨日はお嫁さんというよりも娘ができたみたいで駅で待ち合わせてスーパーで買い物して台所にたちみんなで夕飯を囲みました」と報告。「夜遅くまで出席叶わず祝福下さった方へのお礼状などをせっせと皆で頑張り私は朝から風邪の症状がでたので今