F1™︎モナコグランプリは、メルセデスの神童・アントネッリ選手が、ポールポジションを獲得。市街地コースでテクニックが光りました。5戦を終え、現在4連勝中と勢いに乗る19歳のアントネッリ。モナコグランプリでは、コース幅が狭くギリギリを攻めるため、通常のレースよりも高速マシンを操る手綱、ステアリングさばきが試されます。アントネッリはスピード表示で300キロ近い速度から一気に減速。60キロ台まで落とし、