ゴルフのＢＭＷ日本ツアー選手権森ビルカップは７日、茨城県の宍戸ヒルズＣＣ西（パー７１）で最終ラウンドが行われ、岩田寛（４５）が通算８アンダーで並んだ片岡尚之、許竜一（香港）とのプレーオフを制し、２０２４年の今大会に続くメジャー２勝目を飾った。岩田は２年ぶりのツアー通算８勝目で、賞金３０００万円を獲得した。３位から出た岩田は４バーディー、２ボギーで８アンダーとした。１８番パー４で行われたプレーオ