日本代表FW後藤啓介(シントトロイデン)は北中米ワールドカップに向けた今回の活動中、現役時代に世界屈指のFKキッカーだった中村俊輔コーチに指導を仰ぎ、直接FKのトレーニングに取り組んでいる。後藤によると「そもそもの蹴り方が俊さんを真似して蹴っている。そこを教えてもらっている」とのこと。昨年9月にはU-21日本代表の一員として出場したAFC U23アジア杯予選アフガニスタン戦でもゴールを決めており、「一つ武器として