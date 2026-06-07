右鎖骨骨折からわずか1か月あまり、日本代表MF鈴木唯人(フライブルク)に実戦復帰のめどが立った。チームはメキシコ・モンテレイでの事前キャンプ最終日の7日、U-19日本代表とトレーニングマッチを実施予定。6日の練習後、報道陣の取材に応じた鈴木は「何も問題ない」と頼もしく言い切り、出場に前向きな姿勢を示した。鈴木は5月3日のブンデスリーガ第32節・ボルフスブルク戦で相手選手と激しく接触し、右鎖骨を骨折。すぐに手