サンアントニオ・スパーズは、ニューヨーク・ニックスとの「NBAファイナル2026」をホームのフロストバンク・センターで迎えるも、2連敗を喫してしまった。 6月4日（現地時間3日、日付は以下同）の第1戦では48分間のうち26分44秒間でリードし、第3クォーター途中には14点差をつけたものの、最終スコア95－105で敗戦。 6日の第2戦は第2クォーター