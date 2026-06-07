[6.7 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(27-28位決定戦)第2戦](クラド)※16:00開始主審:菊池俊吾<出場メンバー>[大分トリニータ]先発GK 22 ムン・キョンゴンDF 6 三竿雄斗DF 30 戸根一誓DF 31 ペレイラMF 5 中川寛斗MF 7 吉田真那斗MF 8 榊原彗悟MF 14 宇津元伸弥MF 18 野嶽惇也FW 9 有馬幸太郎FW 17 キム・ヒョンウ控えGK 1 田中悠也DF 2 岡本拓也MF 16 茂平MF 19 小酒井新大MF 36 松岡颯人MF 37 木本真翔FW 13 伊佐