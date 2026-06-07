【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(9-10位決定戦)第2戦】(鳴門大塚)徳島 2-0(前半1-0)いわき<得点者>[徳]山田奈央(4分)、梶谷政仁(69分)<警告>[徳]宮崎純真(34分)、鈴木輪太朗イブラヒーム(90分+4)[い]永木亮太(71分)、今野息吹(85分)主審:Hiroki Tanabe