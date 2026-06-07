FC町田ゼルビアのFWテテ・イェンギが6日、オーストラリア代表デビュー戦で初ゴールを決めた。オーストラリアは2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた国際親善試合でスイスと対戦。W杯メンバーにサプライズ選出されたイェンギは先発起用されると、0-1の後半11分にMFコナー・メトカーフの左からの折り返しを右足で押し込み、同点弾を奪った。クラブは公式X(@FcMachidaZelvia)でイェンギの代表初ゴールを報告。「マジ