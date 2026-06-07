[6.6 J1百年構想リーグPO(1-2位決定戦)第2戦 鹿島2-0神戸 メルカリ]奇跡の大逆転を目指した鹿島アントラーズだが、3点届かなかった。「スタジアムに足を踏み入れた時にこれはひっくり返せると思った。ひっくり返さないといかんなと思ったんですけど、正直叶わなくてより一層悔しいです」。MF濃野公人も悔しさを噛み締めた。「ひとり一人がどれだけ悔しいと思えるか。第1戦で5点ぶち込まれたことが今の自分たちの立ち位置だと思う