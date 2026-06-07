[6.6 J1百年構想リーグPO(1-2位決定戦)第2戦 鹿島2-0神戸 メルカリ]待望のプロ初ゴールが生まれた。前半から猛攻を仕掛けながらもなかなかゴールを奪えなかった鹿島アントラーズだが、後半23分、エリア内のこぼれ球に反応したFWレオ・セアラがゴール前にクロスを入れると、詰めたMF林晴己が飛び込んだ。ただ嬉しいはずのプロ初ゴールだが、この日ばかりは「決めた時もめっちゃ嬉しかったわけじゃなかった」という。第1戦を0-5