大腸がんの症状や要因チェックリストはどのようなものでしょうか。メディカルドック監修医が大腸がんの症状と要因チェックリストについて解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「大腸がんの症状・チェック方法」はご存知ですか？検査法・ステージ分類も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：中路 幸之助（医療法