【ソウル共同】韓国大統領府は7日、李在明大統領が次期首相候補に韓聖淑中小ベンチャー企業相を指名したと発表した。韓氏はIT大手ネイバーの前社長で、昨年6月の李政権発足後、中小ベンチャー企業相に就任した。韓国メディアによると、国会の同意を得て就任すれば、女性の首相は歴代2人目となる。