妻を殴ってけがをさせたとして、愛媛県警は７日、宇和島署地域課の巡査長（３５）を傷害容疑で逮捕した。県警は暴行に至った経緯を調べる。発表によると、巡査長は６日午後６時３０分頃、同県西予市の自宅で、妻（３６）を棒状のもので複数回殴り、首や背中などにけがを負わせた疑い。県警は巡査長の認否を明らかにしていない。