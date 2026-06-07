初優勝した昨年九州場所後、大関に昇進した安青錦（２２）＝安治川＝の大関昇進披露宴が７日、東京都内のホテルで行われた。豊昇龍、大の里の両横綱、八角理事長（元横綱北勝海）、部屋の後援会会長の似鳥昭雄氏（ニトリホールディングス会長）、２２年にウクライナから安青錦の単身来日を引き受けた関西大学職員の山中新大さんら約１１００人が集まった。今年初場所で新大関として２場所連続優勝を果たし、綱とりに挑んだ春