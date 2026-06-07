ブルワーズの怪物右腕ジェイコブ・ミジオロウスキー投手（２４）が６日（日本時間７日）の敵地ロッキーズ戦でＭＬＢの先発投手として史上最速となる１０３・７マイル（約１６６・９キロ）を記録した。３回一死からキャロスに投じたボール球が１０３・７マイルを記録。これは２００８年にスタッドキャストが導入されて以来、先発投手として最速だと米メディアが伝えた。ミジオロウスキーは７回４安打１失点８奪三振で７勝目（