ディズニー映画『魔法にかけられて』や『メッセージ』、『アメリカン・ハッスル』などで知られる俳優エイミー・アダムスが、15歳の娘アヴィアーナと、アーティストの夫ダレン・レガロとともにレッドカーペットに登場した。【写真】水色のミニワンピで登場した15歳のアヴィアーナPeopleによると、エイミーが主演するApple TVのリミテッドシリーズ『ケープ・フィアー』のプレミアイベントが行われ、娘と夫が応援に駆け付けた。こ